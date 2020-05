Bijna zestig procent minder omzet voor kledingwinkels in april

De coronacrisis levert een verdeeld beeld op van de detailhandel in Nederland, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de omzet van winkeliers in april. Kledingwinkels zijn het hardst getroffen, zij verkochten 59 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Ook winkels die schoenen en lederwaren verkopen deden slechte zaken. Zij verkochten 45 procent minder dan in het jaar ervoor. In beide cijfers zijn de online verkopen meegenomen.

Meer geklust

Er zijn ook winkels die het goed doen in de coronacrisis. Door de lockdown hebben Nederlanders veel tijd om te klussen. De omzet van doe-het-zelf-zaken steeg met 26 procent en bij bouwmarkten werd er 34 procent meer verkocht.

Alle non-food winkels bij elkaar boekten in april 16 procent minder omzet. Volgens het CBS is dat de grootste omzetdaling sinds 2005 toen voor het eerst de cijfers op deze manier werden geregistreerd. Alle data zijn gecorrigeerd voor verschillen in koopdagen in verschillende periodes.

Meer online shoppen

Terwijl cafés en restaurants deels of volledig gesloten waren, zijn Nederlanders zelf meer eten en drinken gaan kopen bij voedingswinkels en drankzaken. Daar steeg de omzet bij elkaar gemiddeld 6 procent. Omdat supermarkten zeer goed draaiden en een heel groot deel van de omzet vormen van alle winkels in Nederland, hebben die cijfers de gemiddelde omzet van alle retail in april flink opgeschroefd. Ondanks corona was die maar 1,5 procent minder dan het jaar ervoor.

Dat veel mensen vaker thuis bleven, heeft ook tot een enorme toename geleid van het online shoppen (+62 procent). Winkeliers die naast een webwinkel ook een gewone winkel hebben, boekten online een stijging van 76 procent. Dat heeft de totale verkoop van winkeliers maar weinig geholpen, omdat de online omzet vaak maar goed is voor een klein deel van alle verkopen.

Het CBS kwam vandaag ook met cijfers over de horeca in de eerste drie maanden van dit jaar. In deze sector daalde de omzet met 10 procent. Dat is een hoog percentage, aangezien de horeca pas in de laatste twee weken van het kwartaal dicht moest vanwege als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de eerste omzetdaling in de horeca in 7 jaar.