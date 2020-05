Voor het eerst krijgen allerarmsten in Spanje geld van de bijstand

De invoering is een belangrijke stap om de klap van de coronacrisis te verzachten, meent ook Raul Flores, van de hulpgroep Caritas. "Er zijn op lokaal niveau wel bijstandsregelingen voor arme gezinnen, maar die halen maar een deel van deze armste groepen. Je hebt het over huishoudens waar per maand minder dan 370 euro binnenkomt."

De werkloosheid in Spanje is altijd hoog geweest, ook in tijden dat het goed met het land gaat, zegt Flores. "Overal in het land staan momenteel rijen van mensen bij de voedselbanken. Die zijn er altijd geweest, maar ze worden nu scherp zichtbaar. Je mag hopen dat die rijen met de komst van de uitkering korter worden."

Gevoelig voor fraude

Kanttekeningen bij de nieuwe bijstandsregeling maakt economiedocente Allard wel. "Ik zeg niet dat een uitkering voor de allerarmsten niet belangrijk is. Maar als belastingbetaler maak ik me er wel zorgen over. Dit land is altijd gevoelig voor fraude geweest - en dan zeg ik het aardig. Gaan mensen straks wel actief op zoek naar werk?"

Allard zet ook vragen bij de financiering van de uitkering, die zo'n 3 miljard euro per jaar gaat kosten. Het begrotingstekort werd al groter door de coronapandemie, zo stelt Allard, en Spanje heeft al hard geld nodig om de crisis te kunnen betalen. "Komt er een extra belasting voor hoge inkomens? Daarmee heb je twee zwakke punten van de nieuwe wetgeving: de financiering van de regeling en werkloze mensen echt stimuleren om aan de slag te gaan."