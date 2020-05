Onafhankelijk Kiesbureau Suriname zet tellingen stembureaus online

Het Onafhankelijk Kiesbureau Suriname heeft het grootste deel van de verkiezingsuitslagen van stembureaus in Paramaribo online gezet. Voorzitter Jennifer van Dijk-Silos dreigde daar eergisteren al mee, omdat ze woedend is vanwege de traag verlopende en niet-transparante telling van de stemmen door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op de site van het Kiesbureau zijn bijna alle uitslagen van stembureaus in hoofdstad Paramaribo te zien. Het gaat om foto's van 274 processen-verbaal die door medewerkers van de stembureaus worden ingevuld na het tellen van de losse stemmen. 16 uitslagen ontbreken nog. Of de uitslagen uit de rest van het land nog volgen, is onduidelijk.

Alle uitslagen van Paramaribo worden naar een grote sporthal in de hoofdstad gebracht. Burgers zijn daar bijeengekomen om het proces in de gaten te houden. Een aantal van de stembussen wordt opnieuw gecontroleerd. Stembiljetten worden getoond en opgelezen. Volgens Van Dijk-Silos is het uniek dat het publiek dat proces vandaag kan volgen.

Ze haalde gisteren hard uit naar het ministerie van Binnenlandse Zaken: