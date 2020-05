Platform voor seksueel misbruik in de sport: 'Vertel je verhaal'

Slachtoffers van seksueel misbruik in de sport krijgen hulp van lotgenoten. Daarvoor is het online platform Sporters helpen Sporters gelanceerd. Op de site staan verhalen van lotgenoten en er is een hulplijn voor sporters die hun verhaal willen delen.

Het is een initiatief van voormalig voetballer Renald Majoor en volleybalster Anne van Dijk. Zij kwamen beiden als kind in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nu willen ze anderen helpen en zijn ze via het platform bereikbaar om naar de verhalen te luisteren van sporters die seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag meemaken of zien.

Onderzoek

Binnen de Nederlandse sportwereld is eerder door de commissie-De Vries onderzoek gedaan naar seksueel misbruik. Uit het onderzoek bleek dat 12 procent van de sporters als kind ten minste één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gehad; 4 procent zegt te maken te hebben gehad met aanranding en verkrachting.

Sportkoepel NOC*NSF nam alle aanbevelingen uit dat onderzoek over. Volgens Van Dijk is het een goed begin. "Wij kunnen ook advies geven met ons platform over vervolgstappen, als een slachtoffer dat zelf wil", zei ze in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Sporters helpen Sporters is een plek waar je gewoon je verhaal kan doen. Een luisterend oor."

Een van de mensen die op het platform haar verhaal deelt, is Ilonka Wolswinkel. Zij werd van haar zestiende tot haar negentiende seksueel misbruikt door haar atletiektrainer. "Ik wil dit bespreekbaar maken. Zodat kinderen die dit nu overkomt niet hoeven te denken dat ze hier alleen in staan", vertelt ze aan Omroep Gelderland.

Geleidelijk

Volgens haar ging het misbruik heel geleidelijk. "Het begon met te zeggen dat hij vond dat ik mooie borsten heb. Het ging langzaam van kwaad tot erger", vertelt ze. "Je bagatelliseert het. Je denkt gewoon: het is niet zo bedoeld. Totdat het op een gegeven moment dusdanig ver oploopt dat je heel goed in de gaten hebt dat het wel zo bedoeld is."

Wolswinkel voelde zich schuldig over wat er gebeurd is. "Ik heb het mezelf jarenlang meer kwalijk genomen dan dat ik het hem kwalijk nam."

Met de atlete gaat het nu naar eigen zeggen goed. "Ik heb zware tijden gekend. Het is soms heel moeilijk geweest. Tegen iedereen die hiermee te maken heeft gehad, wil ik zeggen dat ze zich niet schuldig moeten voelen. Het is jouw schuld niet. En daarnaast: kom ermee naar buiten. Vertel je verhaal. Meld het."