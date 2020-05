Jan van Zanen (VVD) wordt nieuwe burgemeester Den Haag

Van Zanen werd in januari nog herbenoemd voor een tweede termijn in Utrecht. In de Utrechtse raadsvergadering van vanavond reageerde hij op zijn benoeming in Den Haag. Hij was "zeer vereerd" met zijn voordracht, zei hij.

"Ik kijk uit naar het werk dat ik daar te doen heb. Tegelijk is er een andere kant. Ik vertrek uit de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt", aldus Van Zanen. Maar volgens hem staat Utrecht er goed voor. "En ik ga ook in Den Haag mijn passie volgen: het dienen van de publieke zaak." Van Zanen kreeg vervolgens applaus vanuit de raad.

Pauline Krikke

Den Haag was sinds oktober op zoek naar een burgemeester na het opstappen van Pauline Krikke. Zij was onder vuur komen te liggen na de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen tijdens de jaarwisseling in 2019. In de tussentijd was VVD'er Johan Remkes waarnemend burgemeester.

Remkes zegt in een eerste reactie bij Omroep West "zeer gelukkig" te zijn met de voordracht van Van Zanen. "Jan van Zanen is soms kordaat en hij is een verbindende persoonlijkheid, die ook in mensen investeert en een ruim hart heeft voor openbare orde en veiligheid", zegt hij over zijn partijgenoot.

23 sollicitanten

Van Zanen rolde uit de bus na een sollicitatieprocedure waar 23 mensen zich begin dit jaar voor hadden aangemeld. Die voerden eerst gesprekken met Jaap Smit, de commissaris van de koning in Zuid-Holland. Hij maakte een voorselectie. De overgebleven kandidaten spraken vervolgens met een afvaardiging van de Haagse gemeenteraad; de zogenoemde vertrouwenscommissie.

De commissie droeg vanavond twee kandidaten voor aan de Haagse raad, waarbij de raadsleden dus voor Van Zanen kozen. Wie de andere kandidaat was naast Van Zanen blijft geheim. De bijeenkomst was besloten en werd gehouden in het Haagse theater Diligentia, dat was uitgekozen vanwege de afstand die raadsleden er tot elkaar kunnen houden en het feit dat de zaal makkelijk af te sluiten is voor eventuele pottenkijkers.

Rumoerige tijd

Van Zanen wordt nu voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Het overnemen van die aanbeveling is vaak een formaliteit. Waarnemend burgemeester Remkes blijft aan tot 1 juli, als Van Zanen officieel wordt beëdigd.

Van Zanen begint in Den Haag in een rumoerige periode. Naast de coronacrisis en het vertrek van Krikke speelt in de stad ook nog altijd de corruptiezaak rond voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui.