Nekpijn van het thuiswerken: fysiotherapeuten hebben het druk

Het thuiswerken door veel mensen in de afgelopen maanden levert fysiotherapeuten een hoop nieuwe patiënten op. Velen hebben last van hun nek, schouder of rug.

Dat komt doordat de thuiswerkplek niet goed wordt ingericht, zegt fysiotherapeut Jasper Witteman tegen RTV Oost. "Thuis hebben mensen vaak geen goede tafel of bureaustoel, waardoor ze aan het einde van de dag een stijve nek hebben."

Sinds 1 mei mogen fysiotherapiepraktijken weer meer patiënten ontvangen. "Mensen weten de weg naar de praktijk weer te vinden en we merken dat thuiswerken een duidelijke oorzaak is waarom mensen komen. Normaal gesproken in het voorjaar merken we dat mensen klachten krijgen doordat ze veel in de tuin werken, nu is zes weken thuiswerken de meest voorkomende reden."

Witteman schat dat zijn praktijk in Hengelo per week meer dan twintig aanmeldingen van nieuwe patiënten met thuiswerkgerelateerde klachten krijgt. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat ook fysiotherapeuten elders in het land een toename zien van mensen met dit soort klachten.

'Zet het beeldscherm wat hoger en pauzeer regelmatig'

Om klachtenvrij thuis te werken, heeft Witteman wat tips. Hij adviseert mensen een los toetsenbord te gebruiken en een laptop op een stapeltje boeken te zetten. Daardoor zit je minder snel in elkaar gezakt.

Goed zitten begint volgens de fysiotherapeut bij je voeten. "Sla je benen niet over elkaar maar zet je voeten naast elkaar en schuif je onderrug tegen de rugleuning van je stoel. Zo blijft je wervelkolom mooi recht en is achter de computer werken beter vol te houden." Hij adviseert ook om een kantoorstoel te gebruiken, omdat je die helemaal kan instellen op de hoogte van de tafel.

En tot slot misschien wel de belangrijkste tip: vergeet niet te pauzeren. "Op kantoor wandel je vaak ook even naar het koffiezetapparaat. Probeer dat soort momenten thuis ook in te bouwen. Sta op tijdens het bellen of loop na de lunch even een blokje om."