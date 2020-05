Weer schapen doodgebeten, provincie roept op schapen 's nachts te beschermen

Afgelopen nacht zijn opnieuw schapen doodgebeten in de Brabantse gemeente Heusden. Deze keer werden drie schapen gedood. De provincie Noord-Brabant en de Zoogdierverenging roepen alle boeren in het gebied op om hun dieren 's nachts achter wolfwerende hekken te zetten of binnen te halen.

De dode dieren werden vanochtend vroeg gevonden in het dorpje Herpt. Enkele andere schapen werden verwond. "Dit is niet normaal. Alle dieren moeten afgerasterd worden, alleen de wilde dieren niet. De schapen zijn vogelvrij en de wolf heeft vrij spel", zegt Pierre van Bladel tegen Omroep Brabant. De schapen die werden doodgebeten, zijn van zijn zoon.

Op verschillende plekken in Brabant zijn de afgelopen tijd schapen doodgebeten, het zijn er zeker tientallen. Zo verloor boer Jos Verhulst uit Hedikhuizen in korte tijd ruim veertig schapen. Om vast te stellen of de schapen van vannacht door dezelfde wolf zijn gedood is er meteen dna afgenomen door de Universiteit van Wageningen.

Kuddes beschermen

De provincie wil er samen met de gemeente Heusden, landbouworganisatie ZLTO en de Zoogdiervereniging alles aan doen om te voorkomen dat de zwervende wolf zich blijvend vestigt in het gebied. Veehouders kunnen tijdelijk van de provincie een nachtkraal, een type hekwerk, lenen om hun kuddes te beschermen tegen aanvallen.

"We willen voorkomen dat de wolf gewend raakt aan het jagen op schapen", zegt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, die heeft overlegd met de Zoogdiervereniging, wolvenkenners en de ZLTO. "Daarvoor is het wel noodzakelijk dat veehouders hun vee goed beschermen in de nacht."

Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging verwacht dat de wolf zal vertrekken als hij niet meer makkelijk bij de schapen kan komen. "Dat is overigens hoe dan ook aannemelijk, omdat deze specifieke wolf een zwervende wolf lijkt te zijn. Een jonge wolf die de roedel heeft verlaten, omdat hij op zoek is naar een nieuw jachtgebied met voldoende wilde prooidieren en een partner. Beide kan de wolf niet vinden in het gebied."

De wolf is in Nederland een beschermde diersoort en mag niet zomaar worden verjaagd of gedood.