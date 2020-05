Duitse 'virusdetectives' bewijzen dat contactonderzoek werkt

Dokter Giernat is ervan overtuigd dat dergelijk bron- en contactonderzoek, samen met uitvoerig testen, de enige methoden zijn om de strijd tegen corona op de lange termijn te winnen. "Als wij erin slagen om zo'n 60 procent van alle contacten van een besmet persoon te achterhalen en in quarantaine te plaatsen, dan vlakken we de curve van de besmettingen al dramatisch af. Dat blijkt ook bij de nieuwe uitbraak in de kerk. De enige besmettingen die er nu nog bijkomen, gebeuren binnen de gezinnen die toch al in isolatie zitten. En daarmee hebben we het onder controle."

Track and trace. Zo hoopt Duitsland via een lappendeken van duizenden virusdetectives de nieuwe fase van de corona-pandemie door te komen. Waar nodig krijgen de gezondheidsdiensten steun en advies van het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM dat zelf ook ruim vijfhonderd zogeheten 'containment scouts' speciaal voor dit werk heeft opgeleid. In Nederland bereiden GGD's bereiden zich eveneens voor op een vorm van contactonderzoek. Maar bij ons krijgen contactpersonen alleen het "dringende advies" om zich aan de opgelegde quarantaine te houden, waar dat in Duitsland dus wettelijk verplicht is. Wie zich er niet aan houdt is strafbaar.

Kwestie van regels

Ook Claus Kaminsky ziet de resultaten van de bron- en contactonderzoeken. Hij hoopt dat daarmee de uitbraak in de kerkgemeenschap is ingedamd.

Toch is hij allerminst gerustgesteld. Iedere dag moet zijn crisisteam in Hanau opnieuw overwegen of de vrijheidsbeperkende maatregelen voor de burgers nog wel te verantwoorden zijn. Het liefst zou hij alles weer opengooien. Maar zo'n plotselinge hotspot dwingt hem juist in de tegenovergestelde richting te denken. Het is een kwestie van regels. "We hebben in Duitsland een bovengrens afgesproken van vijftig nieuwe corona-gevallen per week per gebied van 100 duizend inwoners. Kom je daarboven, dan moet je sommige versoepelingen mogelijk terugdraaien. De psychologische en economische effecten daarvan zouden niet best zijn. We zitten in onze stad nu op 34 nieuwe besmettingen in een week, en het is extreem gevaarlijk dat er binnen die families in quarantaine nog gevallen bijkomen. Dan zit je zo op de vijftig."