'Mogelijk lockdown-overtreding' Cummings, maar Britse politie laat het erbij

De Britse politie neemt geen verdere stappen tegen Dominic Cummings, de topadviseur van premier Johnson die onder vuur ligt omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Cummings heeft "mogelijk een kleine overtreding" begaan, maar om daar met terugwerkende kracht tegen op te treden, gaat volgens de politieverklaring te ver.

Cummings reed eind maart met zijn vrouw, die coronasymptomen had, en zijn zoontje van 4 vanuit Londen naar een landgoed van zijn ouders in Durham in het noordoosten van Engeland, een afstand van meer dan 400 kilometer. De lockdownregels schreven toen voor dat iedereen zo veel mogelijk thuisblijft, en alleen naar buiten gaat voor bijvoorbeeld boodschappen of om lichaamsbeweging te krijgen.

'Kwartiertje bij de rivier gezeten'

Cummings, die achter zijn acties is blijven staan, verantwoordde zich door te zeggen dat hij bang was dat hij ook ziek zou worden, waardoor er niemand was om op hun kind te passen. Cummings werd in Durham inderdaad ziek en toen hij rond 11 april naar eigen zeggen weer was hersteld, wilde hij met zijn familie terug naar Londen rijden. Maar volgens hem vond zijn vrouw dat geen goed idee omdat hij nog problemen had met zijn ogen.

Daarop besloten ze tot een 'testritje' dat eindigde bij het toeristische Barnard Castle, zo'n 40 kilometer verderop. Cummings zei dat hij het kasteel en het stadje niet heeft bezocht en dat ze slechts een kwartiertje bij de rivier hebben gezeten, vlak bij hun auto. Over dat 'ritje' valt de politie van Durham wel: er zou mogelijk sprake zijn geweest van een overtreding.

Als Cummings politie was tegengekomen, hadden agenten hem waarschijnlijk verzocht terug te gaan naar het landgoed zijn ouders. Als Cummings daar gehoor aan had gegeven, was de kous daarmee af geweest, staat in de politieverklaring. De politie gaat niet met terugwerkende kracht over op actie omdat Cummings daarmee "anders behandeld zou worden dan ieder ander".

Na zijn terugkeer in Londen zou Cummings nog een keer zijn gezien in Durham, op 19 april. Maar Cummings ontkent dat en de politie heeft er ook geen bewijs voor gevonden.