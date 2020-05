Aanhoudingen na vondst cocaïne en groot geldbedrag in woningen Rotterdam

Vier mannen zijn in Rotterdam aangehouden na de vondst van 5 kilo cocaïne en 275.000 euro contant geld.

Het geld werd gevonden in twee woningen in de wijk Kralingen. In een van de huizen lag ook een doos met patronen. De drugs zaten in een verborgen ruimte in een auto. De verdachten zijn tussen de 22 en 30 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie hield een van de woningen al langer in de gaten na een tip, meldt Rijnmond. Agenten volgden een man van dit huis aan de Meent naar een woning in de Slotstraat. Een man die dit pand met een volle boodschappentas verliet en in een auto wegreed, is aan de kant gezet. De tas was leeg, maar in een ruimte onder de handrem vond de politie cocaïne.

Na de drugsvondst zijn de beide woningen doorzocht en werden de andere spullen gevonden. Een van de doorzochte panden stond te koop en was mogelijk verhuurd aan criminelen.