Protesten in Ecuador laaien weer op door de pandemie

De protesten komen vaak voort uit de extreme ongelijkheid op het continent. In Latijns-Amerika is dat overal een groot probleem. "Die ongelijkheid komt nu keihard naar boven door de pandemie. In een land als Ecuador zie je dat de rijken naar een particulier ziekenhuis kunnen, zich kunnen isoleren en thuis kunnen werken, maar de armen hebben die luxe niet", zegt NOS-correspondent Marc Bessems.

Ecuador is zwaar getroffen door het virus. Gerekend per hoofd van de bevolking telt het land de meeste doden in Latijns-Amerika. Het economische hart van het land, de havenstad Guayaquil was een van de eerste steden ter wereld waar het zorgsysteem volledig instortte. In Guayaquil lagen lijken soms dagenlang op straat, omdat er geen plaats meer was in ziekenhuizen, mortuaria en begraafplaatsen.