Onderzoekers: kleine hoestdruppeltjes gevaarlijk, ventileren cruciaal

Om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden is goede ventilatie in publieke ruimtes "van cruciaal belang". Dat stellen natuurkundigen en medisch onderzoekers van de UvA in een onderzoek waarbij onder meer gebruikgemaakt is van laserlicht. Het gaat dan om verspreiding in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en in verpleeghuizen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine.

Voor het onderzoek werd gezonde mensen gevraagd te spreken en te hoesten, waarna met laserlicht de verspreiding van kleine druppeltjes (aerosolen) werd geanalyseerd. Die bleken minutenlang naar de grond te zweven. Na vijf minuten was de helft nog in de lucht aanwezig. "De mini-druppeltjes zijn daardoor veel gevaarlijker als het gaat om de overdracht van het coronavirus."

Bij dezelfde test in een goed geventileerde ruimte "verdween de helft van de druppeltjes in 2,5 minuten uit de lucht". Als in de ruimte een deur of een raam openstond, was binnen dertig seconden sprake van een halvering.

Afstand houden niet genoeg

Volgens de onderzoekers is voldoende afstand tot elkaar houden in het ov bijvoorbeeld "niet genoeg om de risico's te beperken". De geplande app die moet gaan vaststellen of mensen in de buurt waren van een besmet persoon is dan ook niet toereikend. Er moet ingezet worden op goede ventilatie, concluderen ze.

Het RIVM lijkt een andere mening te hebben over de verspreiding van het virus via kleine druppeltjes. Op de website staat dat er geen duidelijk bewijs is dat het virus zich in de kleinste druppeltjes over grotere afstanden in de lucht verspreidt. Het coronavirus verspreidt zich volgens het RIVM vooral "via grotere druppeltjes die niet lang in de lucht blijven hangen".