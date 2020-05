Autoverhuurmarkt stortte in, maar lijkt voorzichtig op te krabbelen

Hertz Europa was geen onderdeel van dat faillissement en volgens Van den Helder is de situatie van het bedrijf hier ook beter. "Het grote verschil met de VS is dat we hier voor een belangrijk deel met terugkoopovereenkomsten werken." Daarbij kan het verhuurbedrijf na een bepaald aantal maanden een auto terug verkopen aan de fabrikant of importeur. Die verkoopt de auto dan weer als tweedehandsauto. "Dat hebben we in hoog tempo gedaan, waardoor we in acht weken onze Benelux-vloot konden afslanken van 8000 naar 4500 voertuigen."

Met de verhuur van de auto's die overbleven, gaat het de goede kant op. "De bezettingsgraad zit alweer tegen de 80 procent ", zegt Van den Helder. "We kijken alweer naar extra voertuigen, want je wil klanten ook geen nee verkopen."