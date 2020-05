Opnieuw onrust HEMA: schuldeisers willen zelf eigenaar worden

Het is weer onrustig achter de schermen bij HEMA. NRC en het Financieele Dagblad melden dat schuldeisers van de warenhuisketen proberen zelf eigenaar te worden. In ruil daarvoor zijn ze bereid om 300 miljoen euro aan schulden kwijt te schelden.

De schuldeisers hebben hun voorstel opgestuurd naar de directie van HEMA. Als die akkoord gaat met het plan, raakt de huidige eigenaar, miljardair Marcel Boekhoorn, zijn bedrijf kwijt. Hij is sinds het najaar van 2018 eigenaar van HEMA.

De schuldeisers zijn volgens het FD professionele beleggers, zoals hedgefondsen, die zo'n 600 miljoen euro hebben geleend aan het bedrijf. Ze zijn bang dat de schulden van HEMA zo hoog zijn (circa 800 miljoen euro), dat de keten die nooit terug kan betalen. Om zoveel mogelijk geld terug te krijgen, zouden de beleggers een deel van de schulden willen omruilen voor aandelen.

In de problemen

De winkelketen heeft al jaren te lijden onder zware schulden. Door de coronacrisis is het bedrijf alleen maar verder in de problemen gekomen. Vanwege de pandemie moesten de winkels in het buitenland dicht en zakte de omzet in de Nederlandse filialen. Inmiddels zijn de meeste winkels weer open, maar de omzet heeft wel een flinke deuk opgelopen.

Topman Tjeerd Jegen waarschuwde begin vorige maand nog dat "het voortbestaan van onze onderneming in gevaar" zou komen, als de omzet niet snel zou verbeteren. Deze en vorige maand betaalt de winkelketen zijn huurbazen de helft minder huur.