Ministerie van Justitie en FBI onderzoeken dood ongewapende zwarte man

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI zijn een onderzoek gestart naar de dood van een ongewapende zwarte man in Minneapolis, zegt president Trump. Over de zaak ontstond de afgelopen dag grote onrust.

Een witte agent hield de man minutenlang op de grond door zijn knie in de nek van het slachtoffer te duwen. De man riep meerdere keren dat hij geen lucht kreeg. Omstanders riepen de agent op om van hem af te gaan, maar dat deed hij pas minuten later.

Trump zegt dat hij zelf opdracht heeft gegeven voor het onderzoek. De president noemt de dood van George Floyd een zeer triest en tragisch voorval.

Vervolging

Vier agenten die betrokken waren bij de dood van Floyd zijn ontslagen. De burgemeester van Minneapolis wil dat de dader wordt vervolgd. "Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel?", vraagt burgemeester Jacob Frey zich af. "Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies."

Floyd werd verdacht van vervalsing. Hij zou op frauduleuze wijze iets hebben nagemaakt. Volgens de agenten verzette hij zich tegen zijn arrestatie. Maar de burgemeester zegt dat hij niets verkeerds zag op de beelden. "Ik zag niet dat er sprake was van een dreiging. Ik zag niets waar je zoveel geweld voor zou moeten gebruiken."

De beelden van het incident zijn schokkend: