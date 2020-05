SpaceX klaar voor lancering bemande ruimtecapsule, astronauten aan boord

Om 22.33 uur Nederlandse tijd vertrekt de allereerste bemande ruimtecapsule van SpaceX naar het ISS-station. Als alles goed gaat, is de lancering van de Crew Dragon een historisch moment voor de Amerikaanse ruimtevaart en een mijlpaal voor SpaceX.

De lancering vanaf het Kennedy Space Center op Cape Canaveral in Florida, is de eerste op Amerikaans grondgebied in bijna een decennium - en het is de eerste commerciële lancering. SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk, werkt voor deze missie samen met ruimtevaartorganisatie NASA.