FIOD neemt 8 miljoen sigaretten in beslag

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft op een bedrijventerrein in Venray acht miljoen sigaretten in beslag genomen. Een 47-jarige man uit Tilburg is aangehouden.

De sigaretten zijn via een haven in een container uit Singapore Nederland binnengekomen. Ze zaten in grote kartonnen dozen. De dozen stonden op pallets en waren verpakt in aluminiumfolie, meldt 1Limburg.

Volgens de FIOD zou een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro aan accijnzen en omzetbelasting zijn ontdoken als deze sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen. De sloffen zijn vernietigd.