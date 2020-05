Kunsthandelaar is geraakt door corona, schenkt schilderij aan Rijksmuseum

Het werd, dat op koper is geschilderd, is ongesigneerd en werd pas na onderzoek toegeschreven aan Spranger. Haboldt had het gekocht van een Franse privé-verzamelaar en bood het werk in maart aan in op de kunstbeurs Tefaf. Het werd meteen na de opening van de beurs verkocht aan een kunstliefhebber, maar kort daarna zag die van de aankoop af. Hoeveel ervoor zou zijn betaald is niet bekend. Ander werk van Spranger is eerder voor ruim 5 miljoen euro geveild.

Er waren nog meer belangstellenden voor het kunstwerk, maar Haboldt besloot het aan het Rijksmuseum te schenken. Museumdirecteur Taco Dibbits laat weten dat het museum "zeer dankbaar" is voor het gebaar. "De kunst in de musea in Nederland is de afgelopen eeuwen voor een groot deel door burgers geschonken, overtuigd van het belang voor het publiek", zegt hij.

Het schilderij is meteen vanaf maandag te zien in het Rijksmuseum, dat dan voor het eerst sinds weken weer opengaat.