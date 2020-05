Natuurbrand Deurnese Peel smeult nog na: zes auto's botsen door dichte rook

Bij zeer slecht zicht vanwege rookwolken zijn vanmorgen in het Brabantse Liessel zes auto's op elkaar gebotst. Ook een tractor was betrokken bij het ongeluk, meldt de politie. De rook wordt veroorzaakt door de grote natuurbrand in de Deurnese Peel die eind april ontstond. Het vuur smeult nog altijd ondergronds na.

Volgens een ooggetuige was de rook zo dicht, dat het moeilijk was om andere voertuigen te zien. De rook lijkt inmiddels minder dik te worden, meldt Omroep Brabant.

Nog meer ongevallen

Ook op de A67 is hinder door de rook. Dit leidde gisteren tot een kop-staartbotsing op deze snelweg.

Eind april vond in de omgeving van de natuurbrand een frontale aanrijding plaats die volgens de politie veroorzaakt werd door rookoverlast. Er vielen in beide gevallen geen gewonden.

Ter hoogte van Asten staan borden waarin wordt aangegeven dat het zicht beperkt is. De gemeente Deurne overweegt om het verkeer te waarschuwen voor de rook.