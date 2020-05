Kiesbureau Suriname: alle stemmen zijn al geteld

Het tellen van de stemmen in Suriname is afgerond en het is onbegrijpelijk dat er nog geen uitslag is. Dit zegt het Onafhankelijk Kiesbureau tegen het Surinaamse Starnieuws.

Het bureau vindt het kwalijk dat het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken de officieuze uitslag nog niet heeft bekendgemaakt. "Dit kan echt niet", zegt voorzitter Jennifer van Dijk-Silos.

Na de rommelig verlopen verkiezingen en vele uren achtereen tellen, is gisteren besloten om een pauze in te lassen. Volgens de laatst gepubliceerde cijfers, met 80 procent van de stemmen geteld, wordt de VHP van oppositieleider Chan Santokhi veruit de grootste en blijft de NDP van Bouterse ver achter.

Na het tellen van de stemmen moeten in de hoofdstembureaus de processen-verbaal worden gecontroleerd, waarin staat hoe de stembusgang per bureau is verlopen. Daar wordt om 15.00 uur Nederlandse tijd mee begonnen.

'Geen fraude geconstateerd'

Hoewel er berichten zijn over onrechtmatigheden, hebben internationale waarnemers geen grote onjuistheden aangetroffen, zegt journalist en Suriname-kenner Roy Khemradj in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem erkennen de instanties dat er bij stembureaus hard is gewerkt. "Ze hebben geen feitelijkheden geconstateerd die duiden op fraude. En er is begrip voor de vermoeidheid die toeslaat na 36 uur hard werken en vertraging door de coronamaatregelen."

Khemradj verwacht dat er in de loop van de dag duidelijkheid komt. "Laten we hopen dat het vanavond afgerond is. Als dat achter de rug is, dan hebben we een termijn van tien dagen waarin het onafhankelijk kiesbureau de uitslag officieel vaststelt."