Vaker WhatsApp-fraude: 'Je denkt: dit overkomt mij niet'

Zowel vader als dochter hadden niet verwacht hier ooit in te trappen. "Als je het terugleest, is het bizar", zegt Barbera. "Ik zit sinds 1973 in de ict. Je denkt: dit overkomt mij niet", aldus Rob.

Het geld is Barbera kwijt. "Omdat ik zelf het geld heb overgemaakt, zei de bank." De banken houden als lijn aan dat alleen schade wordt vergoed als iemands inloggegevens voor internetbankieren worden gestolen, niet als iemand zelf geld overmaakt.

Moeilijke vraag

Hoe moet je dan voorkomen dat jij of je bekenden slachtoffer wordt? "Bel iemand op of ga bij iemand langs, voor zover dat nu kan", zegt Kolthof van de Fraudehelpdesk. "Of stel een vraag waarop alleen jij en de ander het antwoord weten."

Want de research van de internetcriminelen is niet onfeilbaar, weet ook Daan (55). Iemand probeerde zijn dochter te imiteren. "Ze had zogenaamd een nieuw nummer en vroeg om duizenden euro's voor een auto", zegt hij.

"Ik had denk ik wel na tien seconden door dat het niet klopte, maar ik hield ze een beetje aan het lijntje", zegt Daan. "Maar intussen wist ik ook: mijn dochter heeft helemaal geen rijbewijs."