Schouten: slachthuis moet zelf veiligheid aantonen

De slachthuizen moeten zelf maatregelen nemen zodat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. Dat zei minister Schouten na overleg met de vleessector.

"Zij moeten aantonen dat het veilig is voor hun medewerkers om te werken." In het overleg is ook gesproken over vervoer en huisvesting. Veel werknemers in de slachthuizen zijn arbeidsmigranten die samen in busjes naar het werk gaan en bij elkaar wonen.

Schouten is niet van plan om slachthuizen te sluiten. De slachthuizen hebben zelf de sleutel in handen, zegt ze. Als medewerkers van de NVWA constateren dat het niet veilig is om te werken, kunnen zij dat melden aan de inspectie en die kan dan besluiten een slachthuis dicht te doen. Ook de veiligheidsregio kan ingrijpen.

Andere maatregelen

De maatregelen gelden voor alle medewerkers in de sector, dus niet alleen voor het personeel van de slachthuizen. Ook de controleurs van de NVWA moeten veilig kunnen werken in de slachthuizen.

Als het niet lukt om anderhalve meter afstand te creëren, zijn er andere maatregelen nodig, zoals betere beschermende kleding of schotten. Ook zal worden gekeken naar looproutes in de slachterijen. De maatregelen zullen worden genomen in overleg met de inspectie en de NVWA.

"Elke sector in Nederland moet creatief zijn. Als we meer ruimte moeten hebben, dan moet de hoeveelheid vee die wordt geslacht mogelijk naar beneden." Er wordt ook overlegd over de gevolgen voor de productie van slachtvee voor het geval er slachthuizen tijdelijk dicht moeten.

Om te controleren of de maatregelen werken, zal het personeel geregeld worden getest.

Geen zorgen vleessector

De vleessector zegt zijn verantwoordelijkheid te hebben genomen en daarmee door te zullen gaan. Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, zegt dat er veel schotten staan en dat er meer afstand wordt gehouden. "Dat gaan we nog beter doen, dat hebben we ook tegen de minister gezegd. We gaan kijken hoe we de anderhalve meter kunnen waarborgen, we gaan kijken naar het vervoer en we gaan kijken naar de huisvesting, of daar veranderingen mogelijk zijn."

Verder wil hij wachten tot bekend is wat de bron van de besmettingen in Groenlo is geweest. "Wat heel duidelijk is, is dat geen van de besmette mensen ziekteverschijnselen had. We hebben de richtlijnen gevolgd: wie niet ziek is kan gewoon werken." Als er een nieuwe situatie is, wordt het protocol weer aangepast, zegt Goebbels.

'Vion werkt goed mee'

Het overleg volgde op een groot aantal coronabesmettingen bij een aantal slachthuizen van Vion, onder andere in Groenlo. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland had naar aanleiding daarvan eisen gesteld aan het bedrijf. Voorzitter Ton Heerts van de veiligheidsregio concludeert: "Vion heeft voldaan aan al onze eisen en werkt goed mee."

De afgelopen dagen zijn de laatste 30 medewerkers getest en er zijn geen extra besmettingen gevonden. Het aantal blijft staan op 147 van de 657 medewerkers.

Geen van de medewerkers heeft klachten. "We hebben met Vion afgesproken dat de mensen die in thuisquarantaine moeten blijven indien nodig fatsoenlijke huisvesting wordt geboden", zei Heerts. Het betreft dan mensen die in Nederland wonen. Van de besmette medewerkers wonen er 68 in Nederland en 79 in Duitsland.

Maatregelen uitzendbureaus

Volgens Heerts is er ook een nieuwe uitbraak ontdekt op een woonlocatie in Duitsland. "Dat is aan de Duitse autoriteiten, maar het geeft aan dat we superscherp moeten blijven." Daarom gaan de werknemers 14 dagen in thuisquarantaine en mag Vion hen niet ergens anders inzetten.

Hij vindt dat de uitzendbureaus moeten worden aangespoord om de maatregelen na te leven. Gegevens moeten worden uitgewisseld en de brancheorganisatie en werkgevers moeten samen met de uitzendbureaus maatregelen nemen om meer besmettingen te voorkomen.

"Het vertrouwen is er. Maar wij zijn belast met de controle en die houden we. Het vertrouwen is er zolang Vion de maatregelen nakomt. En daar wordt zeer streng op gecontroleerd. Er is alle om reden alert te blijven", aldus Heerts.