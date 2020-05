Corona-uitbraak op verpleegafdeling in ziekenhuis Harderwijk

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier patiënten op een verpleegafdeling voor niet-covidpatiënten positief getest op corona. "Het gaat om vier van de in totaal zeventien patiënten", zegt zorgmanager Frits van der Velde. De mensen om wie het gaat, testten eerder tijdens hun opname nog negatief.

De oorzaak van de besmetting wordt onderzocht", zegt de zorgmanager in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Volgens Van der Velde kan het komen door het bezoek, dat volgens hem maar mondjesmaat wordt toegelaten. Ook kan een personeelslid de bron zijn. Een derde mogelijkheid is dat het virus door een langere incubatietijd eerder niet is opgemerkt. "Er wordt rond de patiënten die positief getest zijn onderzoek gedaan."

Niet-spoedeisende operaties afgebeld

Van der Velden is enorm geschrokken van de uitbraak. "Op het moment dat je denkt dat het de goede kant op gaat, dat je dan toch maatregelen moet nemen die wat minder gewenst zijn." Naar zijn zeggen heeft het ziekenhuis het door de instroom van coronapatiënten eerder al "enorm voor de kiezen gehad".

Het ziekenhuis was net bezig de reguliere zorg weer op te schalen. Nu wordt die zorg weer teruggeschroefd. Een aantal patiënten is overgebracht naar andere ziekenhuizen om de druk te verlichten. Ook zijn niet-spoedeisende operaties afgebeld.

De spreekuren op de polikliniek gaan wel door. Net als de oncologische zorg, de verloskunde en andere acute spoedzorg. De komende dagen wordt een uitgebreid screeningsonderzoek gehouden. Op basis daarvan wordt bepaald of er volgende week kan worden geopereerd.

Contactonderzoek

De afdeling gaat nu in quarantaine, zegt Van der Velde. "De afdeling gaat langzaam leeglopen als mensen ontslagen worden. En we gaan de medewerkers testen. Als daar positieve gevallen uit naar voren komen, geven we die door aan de GGD." Die gaat dan contactonderzoek doen.

Van der Velde wijst erop dat in het St Jansdal het aantal coronapatiënten sowieso al langzamer terugliep dan in andere ziekenhuizen, omdat er "in de buurt een aantal haarden is", wat zorgt voor aanhoudende instroom.