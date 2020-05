Piepende apparaatjes moeten Belgen helpen om afstand te houden

Al is dat voor werknemers niet altijd een plezier. "In het begin is het raar en denk je dat het apparaat er vooral is om je te controleren", vertelt LVD-werknemer Kris Rogier. Lopend door de fabriekshal begint zijn apparaat al een paar keer te trillen en te piepen. "In het voorbijgaan is dat af en toe wel lastig. Hier is het smal en heb je niet zo veel plaats om er even langs te kunnen lopen."

Anderhalve meter is meer dan je denkt, daar kom je al snel achter met zo'n apparaatje om je nek. "De meeste mensen schrikken van hoe ver ze moeten staan," zegt Paul Janssens. "Een goede standaard is om beide je arm uit te strekken. Als je elkaars hand net niet aanraakt, sta je op ongeveer anderhalve meter." Maar de meeste mensen staan van nature veel dichter bij elkaar, zelfs als ze denken dat ze de afstand wel respecteren.

Alle werknemers en bezoekers van zo'n apparaatje voorzien zal voor bedrijven niet goedkoop zijn: ze kosten 60 euro per stuk. Toch hoopt Rogier dat dat voor zijn bedrijf geen langetermijninvestering is. "Het sociaal contact is wel echt minder. Het is leuker om eens bij iemand te staan om een praatje te doen. Ik hoop dat het snel voorbij is."