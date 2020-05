Tientallen doodzieke egels gevonden in West-Brabant

Tot nu toe alleen in West-Brabant en België

Egelbescherming Nederland is inmiddels ook op de hoogte. "We hebben deze vorm van ziekte nog niet eerder gezien", zegt Jenny Kleve. "Wat ons opvalt is dat het alleen in West-Brabant en in België, ten noorden van Antwerpen voorkomt".

De Egelbescherming denk niet dat de egels ziek zijn geworden door het gif dat gespoten wordt tegen de eikenprocessierups. Voorlopig denkt ook de Egelbescherming aan een bacteriële infectie.

Boswachter Erik de Jonge kent het gebied in West-Brabant goed. Ook hij is al een paar keer gebeld vanwege een zieke egel. De Jonge sluit niet uit dat het gif tegen de eikenprocessierups er iets mee te maken heeft. "Als de rupsen bespoten worden vallen ze uit de boom en worden ze gegeten door de egeltjes".

Hij verwijst naar recente berichten over sterfte onder koolmezen. "Mezen en egels zitten in dezelfde voedselgroep en lusten ook graag een rupsje. Mogelijk dat gif hier toch een rol speelt".

Onderzoek in volle gang

Zowel in Nederland als in België wordt onderzoek gedaan naar herkomst van de ziekte. In Nederland gebeurt dat in het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit van Utrecht. Daar hebben ze enkele dieren onderzocht, maar patholoog Marja Kik durft nog geen duidelijke oorzaak te noemen.

"Egels zijn enorm smerige beesten. Ze zitten vaak vol met teken, mijten, vlooien en zelfs schurft. Waarschijnlijk heeft het te maken met een bacterie, maar welke precies en waar die vandaan komt, is nu nog niet te zeggen". Volgens Kik is ook niet te verklaren waarom juist uit West-Brabant zoveel meldingen van zieke egels komen.

De overgebleven zieke egels in Zundert gaan woensdag naar een gespecialiseerde opvang in Papendrecht. "Het is hier nu zo druk met jonge vogels, terwijl die gespecialiseerde egelopvang het helemaal niet druk heeft. Zeg maar een soort patiëntenspreiding", lacht eigenaar Brosens van de Vogelopvang Zundert.