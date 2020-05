Zes jaar voor Mexicaanse drugsmakers Wateringen

De rechtbank Den Haag heeft drie Mexicanen veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor hun betrokkenheid bij de productie van crystal meth.

De drie werden in februari vorig jaar na een tip aangehouden in een loods in Wateringen die als drugslaboratorium was ingericht. Behalve honderden kilo's crystal meth trof de politie ook xtc en chemicaliën aan. Op het moment van de inval waren de verdachten er aan het werk.

Geen mensenhandel of uitbuiting

Volgens hun advocaten zijn de Mexicanen slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting en werden ze door anderen gedwongen om drugs te maken. De rechtbank gelooft daar niets van. De verdachten werkten zelfstandig en hadden een sleutel van het appartement waar ze woonden. Een van hen had een telefoon waarmee versleuteld kan worden gecommuniceerd.

Bovendien werkten ze zonder toezicht in een pand waar voor 80 miljoen euro aan synthetische drugs lag. Dat past niet bij een uitbuitingssituatie, zegt de rechtbank. De zaak tegen drie medeverdachten wordt later behandeld.

Gevaarlijke drug

Crystal meth is uiterst verslavend. Twee weken geleden spraken Nederlandse recherchechefs in De Telegraaf hun zorg uit over de opmars van 'methlabs' en van Mexicaanse drugskartels in Europa.

De Mexicaanse kartels zouden in Europa willen uitbreiden en Nederland als een goede vestigingsplaats zien vanwege de goede infrastructuur, de goede productiefaciliteiten en het milde strafklimaat.

Nederlandse drugshandelaren werken met hen samen. Nederlandse xtc-labs worden vervangen door laboratoria waar crystal meth wordt gemaakt.