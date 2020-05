Politie vindt 2,4 miljoen euro aan cash in woning Amsterdam

De politie heeft vrijdag 2,4 miljoen euro aan contant geld gevonden in een woning in Amsterdam. Vlak daarvoor was een 29-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van witwassen.

De rechercheurs vonden het bedrag bij een vervolgonderzoek in een woning op Zeeburgereiland. In het huis lag ook een geldtelmachine.

De politie was het onderzoek naar de man begonnen na een tip. De recherche verwacht nog meer witwaspraktijken aan het licht te brengen en gaat voorlopig door met het onderzoek, schrijft AT5.