Minister wil boa's niet bewapenen, maar in 12 gemeenten is wapenstok al de norm

Vandaag zijn er in meerdere steden protestacties van buitengewoon opsporingsambtenaren. Ze zijn het toenemende geweld tegen boa's beu. De druppel was de mishandeling op het strand in IJmuiden, op Hemelvaartsdag.

De boa's willen uitgerust worden met wapenstok en pepperspray, maar daar kan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich niet in vinden. "Het geweldsmonopolie moet alleen bij de politie blijven", benadrukte hij gisteravond na afloop van een overleg met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad nog eens.

Vandaag in de Tweede Kamer herhaalde hij dat. Verschillende Kamerleden vragen zich af of boa's gezien hun taken als het uitdelen van 'coronaboetes' niet het recht moeten hebben zich te verdedigen. Grapperhaus vindt van niet en is voorstander van meer bodycams en een alarmknop.

Maar de oproep om middelen waarmee boa's zich kunnen verdedigen klinkt steeds luider sinds het incident in IJmuiden waarbij boa's werden mishandeld door jongeren. Twee boa's raakten gewond. De ene moet vrijwel al zijn ondertanden missen. De andere heeft een hersenschudding.

Opmerkelijk is dat ondanks de stevige woorden van Grapperhaus boa's op verschillende plaatsen al over geweldsmiddelen beschikken. Het beleid is nu dat boa's niet over wapens mogen beschikken, tenzij er noodzaak aangetoond wordt - dan moet er sprake zijn van fysiek geweld tegen boa's.

Daar wordt op zo'n moment lokaal in de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) over gesproken. Als besloten wordt dat er een wapenstok of pepperspray nodig is, kijken de toezichthouder van de politie en het Openbaar Ministerie naar het verzoek. Uiteindelijk belandt het verzoek op het bureau van de dienst Justis bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus is eindverantwoordelijk. Die noemt het "echt een uitzondering" voordat er toestemming komt.

Handboeien, wapenstok en vuurwapen

Boa's beschikken in twaalf gemeenten al over een wapenstok en in sommige gevallen ook pepperspray. Ook in negen natuurgebieden lopen boswachters, want dat zijn ook boa's, met deze middelen rond. Dat blijkt uit een WOB-verzoek van de Nederlandse Boa Bond. De toezeggingen zijn tijdelijk.

Voorzitter Ruud Kuin ziet een totale willekeur bij handhaving van de huidige regels. "In Amsterdam heeft bijvoorbeeld niet iedere handhavende boa een wapenstok, maar in Nijkerk wel." Ook bij handhaving in natuurgebieden zijn grote verschillen. In sommige gevallen moet een boa het met handboeien en een wapenstok doen. In de gemeente Ede beschikken verschillende personen over een wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.