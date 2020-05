Schade aan huizen langs Twents kanaal niet veroorzaakt door werkzaamheden

De schade aan een groot aantal huizen langs het Kanaal Almelo-De Haandrik is niet veroorzaakt door werkzaamheden aan het kanaal. Dat blijkt uit onderzoek van de bureaus Deltares en TNO. Ze hebben vanmiddag hun rapport gepresenteerd.

Ongeveer 340 huizen in Vroomshoop, Daarlerveen, Geerdijk, Bergentheim en Beerzerveld hebben schade. Die werd tussen 2011 en 2016 ontdekt na baggerwerkzaamheden in het kanaal. In sommige gevallen gaat het om hoge schadebedragen.

Bewoners langs het kanaal legden een verband met de baggerwerkzaamheden, maar volgens Deltares en TNO is er geen verband. Wel is er op andere punten aanvullend onderzoek nodig. Zo kunnen trillingen die ontstonden bij het plaatsen van damwanden wel schade hebben veroorzaakt.

Helpende hand bieden

In enkele huizen zijn gasleidingen aan het verzakken. Uit angst voor verdere verzakking en instorting van de huizen zijn sommige bewoners tijdelijk verhuisd.

De provincie Overijssel heeft al eerder beloofd dat mensen met schade hoe dan ook worden geholpen. "Als de schade door de overheid is veroorzaakt, wordt die vanzelfsprekend vergoed. Maar we willen ook de helpende hand bieden bij schade die niet is veroorzaakt door de overheid", zei gedeputeerde Boerman bij de presentatie van het rapport.

Volgens Boerman moeten alle bewoners voor het eind van het jaar duidelijkheid hebben over het afwikkelen van de schade.