Documentaire Michael Moore van YouTube gehaald: schending auteursrecht

De omstreden documentaire Planet of the Humans van de Amerikaanse filmmaker Michael Moore staat niet meer op YouTube. De documentaire is verwijderd nadat een Britse natuurfotograaf had ontdekt dat zijn beeldmateriaal zonder toestemming door Moore was gebruikt.

De fotograaf, Toby Smith, zag in de documentaire beelden die hij had gemaakt in Mongolië. Hij heeft daarna van YouTube geëist dat de documentaire onmiddellijk van het kanaal zou worden verwijderd.

Smith had ook eerst naar Moore zelf kunnen stappen, maar heeft dat bewust niet gedaan. "Ik had er geen zin in om te onderhandelen. Ik sta niet achter de documentaire, want ik ben het niet eens met de boodschap", zegt Smith in de krant The Guardian.

Kritiek op energietransitie

In Planet of the Humans wordt stevige kritiek geleverd op de energietransitie. De productie van zonnepanelen en windparken leidt volgens Moore tot een enorme vervuiling en het gebruik van biomassa en biobrandstoffen tot massale ontbossing. De milieubeweging strijdt niet langer tegen het kapitalisme, maar werkt ermee samen, zegt de filmmaker.

Een paar miljoen mensen hebben de documentaire inmiddels op internet bekeken. Milieuactivisten en klimaatwetenschappers hebben kritiek op de film; volgens hen wordt er een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

Michael Moore zegt in The Guardian dat hij niets verkeerd heeft gedaan door de beelden van Smith te gebruiken. Volgens hem is er sprake van politiek gemotiveerde censuur. Ook de regisseur van de film, Jeff Gibbs, zegt dat. "Hier wordt de wet die het auteursrecht regelt, misbruikt."

Gibbs en Moore zeggen dat ze in gesprek zijn met YouTube om hun documentaire weer zo snel mogelijk te kunnen laten zien.