Robots klaar voor de bediening in restaurant Renesse

Anderhalve meter afstand houden hoeven ze niet en daarmee zijn twee aangeschafte robots dé uitkomst voor de eigenaar van een Chinees-Indisch restaurant in Renesse. Hij zag de robots aan het werk in China en wilde ze ook in zijn eigen zaak inzetten.

"Ik heb ze niet speciaal voor de coronacrisis gekocht, ver daarvoor had ik ze al besteld als speeltje en om ons af en toe werk uit handen te nemen. Begin dit jaar zijn ze geleverd en nu komen ze ineens wel heel erg goed van pas", zegt eigenaar Shaosong Hu tegen Omroep Zeeland.

Toch zullen de twee robots volgende week niet meteen aan de slag gaan, want eigenaar Hu houdt zijn restaurant voorlopig nog dicht. "Als er maximaal dertig mensen inclusief personeel naar binnen mag, dan kunnen we open voor vijftien mensen en dat is niet rendabel. Zodra er meer mensen mogen komen, worden de robots ingezet in de bediening."