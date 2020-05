Klimaatstudie: droge zomers treffen het binnenland harder dan de kust

Droge zomers door klimaatverandering komen in het binnenland van Nederland steeds vaker voor. Droogteperioden treffen het binnenland vaker en harder dan de kuststroken, omdat er in het kustgebied meer neerslag valt.

Dat stellen onderzoekers van het KNMI en de Universiteit Utrecht vast. Zij keken onder meer naar het weer in 2018, toen we te maken hadden met een droog, warm en zonnig zomerhalfjaar. Zulke zomers komen tegenwoordig vaker voor dan rond 1950.

Omdat in 2018 bleek dat de droogte in het binnenland heviger was dan aan de kust, bestudeerde het KNMI de trendmatige klimaatverschillen tussen een 50 kilometer brede kuststrook en de rest van het land.

Zomerneerslag

Uit de studie blijkt dat de droogtes extremer zijn in het binnenland. De kustgebieden hebben minder last van de hogere temperaturen en toegenomen zonneschijn, omdat aan de kust ook de zomerneerslag is toegenomen. Dat gebeurt in het binnenland niet, waardoor er daar meer droogte optreedt.

Daarbij komt nog dat het binnenland voor wateraanvoer vooral afhankelijk is van regen, terwijl de kust voor een belangrijk deel water uit de grote rivieren haalt. Daardoor is het binnenland extra gevoelig voor de stijgende trend in temperaturen en meer zonne-uren in de zomer.