'Grootste sprinkhanenplaag in decennia' teistert nu ook Noord-India

Op het platteland vreten de sprinkhanen zich vol aan de gewassen. De autoriteiten bestrijden de plaag met pesticiden, maar gezien de enorme schaal is het de vraag of dat voldoende is.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) waarschuwt dat de sprinkhanen een gevaar vormen voor India's voedselvoorzieningen. Het is de ergste spinkhanenplaag in het land in 26 jaar tijd, zegt een specialist van de FAO tegen het Indiase persbureau PTI.

Grote zwermen insecten zorgen dit jaar al voor grote problemen in Pakistan, maar ook in het Midden-Oosten en Oost-Afrika. In de meest kwetsbare landen kunnen volgens de FAO miljoenen mensen eind 2020 afhankelijke zijn van voedselhulp.