Topadviseur premier Johnson verdedigt familiebezoek tijdens lockdown

Volgens Cummings kreeg hij eind maart een telefoontje van zijn vrouw, die zich plotseling erg ziek voelde. Vermoedelijk was zij besmet met het coronavirus. Ze was op dat moment niet meer in staat om te zorgen voor hun 4-jarige zoon.

Omdat Cummings zelf niet weg kon van zijn werk en hij het "niet redelijk" vond om vrienden of buren in Londen te vragen om op zijn zoon te passen - die mogelijk ook besmet was - bedacht hij dat het beter was om met het gezin af te reizen naar familie in Durham, in het noordoosten van Engeland.

Ook het 'gevaarlijke klimaat' dat was ontstaan rond de woning van Cummings in Londen speelde mee bij zijn besluit. Hij werd naar eigen zeggen bedreigd nadat media hadden bericht dat hij tegen de coronamaatregelen van de regering was. Maar dat laatste beeld wil hij nuanceren: naar eigen zeggen was hij nooit een voorstander van de lockdown, maar was hij er ook niet erg op tegen.

Barnard Castle

Eenmaal in Durham werd ook Cummings ziek. Zijn zoon werd met soortgelijke klachten opgenomen in het ziekenhuis, maar testte negatief op het virus. Het gezin verbleef ter plekke in een apart huisje op de boerderij van familie en zou geen contact hebben gehad met familieleden.

Toen het gezin weer aan de beterende hand was, maakte het een 'proefrit' naar het toeristische Barnard Castle. De politiek adviseur zegt ook daarmee geen regels overtreden te hebben. De drie zouden alleen op veilige afstand van anderen bij een rivier gezeten hebben. Cummings besloot daarna dat hij zich goed genoeg voelde om terug te rijden naar Londen, een autorit van zo'n 400 kilometer.

De topadviseur wees er in zijn verklaring op dat de lockdownregels in het Verenigd Koninkrijk een uitzondering bevatten als het gaat om het zorgen voor jonge kinderen. "Dit waren buitengewone omstandigheden. En ik denk dat de manier waarop ik gehandeld heb de minste risico's opleverde voor iedereen, voor het geval dat zowel mijn vrouw als ik tijdelijk niet voor onze zoon kon zorgen."

Excuses

Cummings gaf wel toe dat hij het besluit om naar Durham te vertrekken tijdens de lockdown had moeten bespreken met premier Johnson. Maar hij ging nauwelijks door het stof. En dat was wat veel Britten hadden gehoopt, zegt correspondent De Wit.

"Zij wilden excuses. Er is dit weekend veel woede ontstaan omdat de indruk is gewekt dat er één setje regels geldt voor regeringsfunctionarissen en een ander setje regels voor de rest van het land."