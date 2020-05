Verplicht betalen voor je reservering: horeca in coronatijd krijgt vorm

Initiatieven komen er ook voor die andere drempel om de klant naar de horeca te krijgen: het zogeheten checkgesprek. Zo is er al een app die het verplichte gesprek aan de deur digitaal vervangt. Volgens de ontwikkelaar van checkgesprek.nl vergt zo'n praatje veel tijd van ondernemers en bestaat het risico dat ze op langere termijn niet alle bezoekers meer zullen ondervragen.

"Het is bovendien best irritant", zegt mede-eigenaar Valentijn Bras. "Je moet als bezoeker dan keer op keer hetzelfde gesprek voeren, met wachtrijen tot gevolg." Zijn concept: ben je als bezoeker klachtenvrij, dan geeft de dienst je toegang met een groene kaart. "Door klanten in en uit te laten checken en een chatbot in te zetten, vergemakkelijken we dit proces en bouwen we meteen een database op waar de GGD gebruik van zou kunnen maken bij contactonderzoek na een besmetting."

Privacy

Alle digitale opties ten spijt, uiteindelijk blijft de horeca-ondernemer verantwoordelijk voor het stellen van de vragen over eventuele gezondheidsklachten, benadrukt Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland. "Of je dat nu in real life doet, of bij reserveringen vooraf."

De app checkgesprek.nl respecteert volgens de initiatiefnemers de privacy van horecabezoekers. En ook daarbij ligt de verantwoordelijk uiteindelijk bij de ondernemer, zegt Beljaarts.

"Als het gaat om de data-behoefte van sommige ontwikkelaars, maken wij ons vooral zorgen over het AVG-deel. In hoeverre wordt dat verantwoordelijk opgeslagen, wat gebeurt er met je data? Dat is niet onze eerste verantwoordelijk, wel van ondernemers. Maar daar waar we consumenten kunnen beschermen, zullen we dat doen."