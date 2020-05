Haspels en pompen voor boeren niet aan te slepen vanwege droogte

Steeds meer boeren schaffen vanwege de droogte apparatuur aan om hun land te kunnen beregenen. De vraag is volgens RTV Noord zo groot dat er bijna geen haspels en pompen meer te krijgen zijn.

Nu het al wekenlang grotendeels droog is, staat het grondwaterpeil flink onder het normale niveau en de verwachting is dat dat de komende jaren vaker gaat gebeuren. Veel boeren die tot nu toe een loonwerker inschakelden om hun land te beregenen, besluiten daarom zelf materiaal te kopen. Het gaat om een vaak honderden meters lange slang op een haspel, een dieselpomp en een waterkanon.

"De vraag is zo groot dat die apparatuur niet of nauwelijks meer te koop is", zegt Roelof Woering van Otto Barkhuis Mechanisatie in Musselkanaal. "In principe zijn wij uitverkocht. We moeten nog één machine uitleveren en dan zijn we klaar. Misschien staat er bij andere bedrijven ergens nog wat op voorraad, maar de meeste haspels draaien nu wel."