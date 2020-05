'Onbewaakte spoorwegovergangen sneller opheffen'

Het opheffen van onbewaakte overwegen op het spoor moet echt sneller. Dat zegt de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) na het treinongeluk bij Hooghalen in Drenthe, waarbij vrijdag een machinist om het leven kwam.

De bond doet "een klemmend beroep" op staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur om haast te maken met de aanpak van overwegen zonder spoorbomen, bellen en lichtsignalen.

Van Veldhoven is bezig te onderzoeken hoe de 159 bestaande onbewaakte overwegen in Nederland gesloten kunnen worden. "Voor de collega die in Hooghalen om het leven is gekomen, komt dat te laat", zegt VVMC-bestuurder Wim Eilert. "Eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden moeten nog sneller worden opgelost."