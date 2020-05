'Bijna vier op de tien middelbare scholen schaffen zittenblijven dit jaar af'

Een meerderheid van de middelbare scholen hanteert andere overgangsnormen vanwege de coronacrisis, schrijft de Volkskrant na een enquête onder 149 scholen. Bijna vier op de tien scholen (38 procent) hebben zittenblijven dit jaar afgeschaft. 15 procent laat de keus bij ouders en leerlingen.

De krant schreef alle middelbare scholen in Nederland aan. De 149 scholen die reageerden, zijn samen goed voor 20 procent van de leerlingen.

Normaal gesproken zijn de rapportcijfers leidend voor het advies over zittenblijven of overgaan. Omdat veel leerlingen door onderwijs op afstand al weken geen officiële cijfers meer krijgen, gebruiken veel scholen andere overgangsnormen.

Middelbare scholen sloten op 16 maart hun deuren en gaan volgende week dinsdag (2 juni) weer open. Scholen gaven digitaal les. Maar volgens de krant kunnen niet alle leerlingen die lessen goed volgen, omdat zij geen prettige werkplek hebben of omdat zij stress hebben door zieke of ontslagen familieleden.

Scholen zeggen dat ze in deze situatie liever het voordeel van de twijfel geven aan scholieren. "We kunnen heel streng zijn, maar wij denken dat het beter is om ze in deze tijd kansen te bieden en ze vooruit te helpen", zegt een woordvoerder van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een Brabantse scholenkoepel met ruim 62.000 scholieren.