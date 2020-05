Besmettingen na feest in Duits restaurant opgelopen naar achttien

Het aantal coronabesmettingen na een feest in een restaurant in de Duitse plaats Leer is gestegen naar achttien. Zaterdag werden zeven besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat in quarantaine moet is opgelopen naar 118, melden de lokale autoriteiten.

Veertien besmette mensen waren op 15 mei aanwezig bij een besloten feest in het restaurant. Vier anderen zijn via hen besmet. Ze komen allemaal uit de buurt van Leer, dat vlak over de grens bij Groningen ligt. Het restaurant heeft ook op 16, 17 en 20 mei gasten ontvangen.

Van de mensen die in quarantaine moeten, vertonen sommige al coronaverschijnselen. Ook een deel van de leiding van de nabijgelegen grote scheepswerf Meyer moet in afzondering, omdat de personeelschef op het feest aanwezig was.

Handen schudden

Bezoekers van het feest zeggen dat in het restaurant coronaregels zijn overtreden. Zo zouden gasten of personeel elkaar de hand hebben geschud, onvoldoende afstand hebben gehouden en geen mondkapje hebben gedragen, terwijl dat wel moest.

Volgens Duitse media heeft de uitbater mogelijk ook fouten gemaakt met de gastenlijst, waardoor niet duidelijk is wie er allemaal binnen zijn geweest. Zo zouden kandidaten die in het restaurant op sollicitatiegesprek zijn geweest, niet zijn geregistreerd.

Boete

De lokale autoriteiten onderzoeken de berichten. Het restaurant zou een boete van 25.000 euro kunnen krijgen. Volgens de uitbater heeft iedereen zich op het feest aan de regels gehouden.

Ook een kerkdienst in Frankfurt heeft geleid tot een coronauitbraak. De dienst was op 10 mei en inmiddels is bekend dat 107 mensen besmet zijn geraakt.