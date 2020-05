15-jarig meisje fietst 1200 kilometer door India met vader achterop

Arbeidsmigranten in India worden hard geraakt door de coronacrisis. Bovenop het risico dat ze lopen om ziek te worden, is nagenoeg al hun werk verdwenen. Geen inkomen betekent geen eten. Net als miljoenen anderen zagen de 15-jarige Jyoti Kumari en haar vader Mohan Paswan geen andere optie dan teruggaan naar hun geboortedorp.

Maar hoe? Het geboortedorp van vader en dochter heet Sirhulli en ligt in het oosten van het land, op zo'n 1200 kilometer van de voorstad van New Delhi waar de twee werkzaam waren. Sinds het begin van de lockdown in het land reden er nauwelijks treinen en bussen meer. Ook was Paswan tijdens zijn werk als riksjabestuurder gewond geraakt aan zijn been en kon hij daardoor nauwelijks lopen.

Jyoti bedacht een plan: fietsen naar Sirhulli, met haar vader en hun bezittingen achterop. Met wat resterend spaargeld kochten ze een tweedehands fiets en vertrokken ze begin deze maand aan hun tocht naar huis.