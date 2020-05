Negen koeien gered uit moeras Doesburg

In het Gelderse Doesburg is de brandweer druk bezig geweest negen koeien te bevrijden die waren weggezakt in een moeras. Alle koeien zijn inmiddels in veiligheid gebracht.

De brandweer was sinds vanochtend 08.00 bezig met de reddingsactie. Volgens de brandweer zaten de laatste drie koeien dieper vast in het moeras.

De hoogdrachtige koeien zijn waarschijnlijk gisteravond ontsnapt uit een weiland, schrijft Omroep Gelderland. De negen koeien waren tot aan hun buik weggezakt en konden geen kant op. Volgens de boer zijn ze niet gewond.

Via een mobiele kraan werden de dieren uit de modder getakeld: