Staatssecretaris Van Veldhoven wil helderheid over treinongeluk Hooghalen

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil snel helderheid over de toedracht van het ongeluk op de onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Vrijdag botste daar een personentrein tegen een aanhanger van een trekker. Daarbij kwam de 58-jarige machinist van de trein om het leven.

In de brief schrijft Van Veldhoven dat politie, inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en inspecteurs van de Inspectie SZW het ongeluk onderzoeken. "Ik vind het belangrijk dat er snel helderheid komt over de toedracht van het ongeval."

De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd en zal door de politie en ILT worden verhoord. "Ook zullen passagiers worden gehoord. Bij het onderzoek worden de Automatische Ritregistratie (ARR) en (mogelijke) camerabeelden betrokken", aldus Van Veldhoven.

ProRail is het hele weekend bezig het spoor bij Hooghalen te herstellen. De beschadigde trein is vanochtend weggesleept naar Amersfoort, meldt RTV Drenthe. Morgenochtend vanaf 6.00 uur rijden er weer treinen.