Jongens van 14 en 16 aangehouden voor gewapende overval Hoorn

De politie heeft twee jongens van 14 en 16 jaar aangehouden op verdenking van een gewapende woningoverval in Hoorn.

Rond 20.00 uur gisteravond drongen twee overvallers de woning aan De Hulk binnen. Ze eisten waardevolle spullen van hun slachtoffers. In eerste instantie gaven die gehoor gaven aan de eisen van de overvallers, maar daarna begonnen ze zich te verzetten.

De verdachten vluchtten weg in reactie op het verzet van de bewoners, die de politie belden en omstanders waarschuwden. Mensen in de buurt overmeesterden een van de verdachten, en droegen hem over aan de politie.

Met onder meer een helikopter is gezocht naar de tweede verdachte, die later een paar kilometer verderop werd gevonden. De twee jongens zitten vast voor onderzoek.