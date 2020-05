De zoektocht naar de 10.000 gezichten op de begraafplaats van Margraten

Tot nu toe was bekend dat John D. Elam in 1924 werd geboren in een klein dorpje in Mississippi. Hij vocht in het voorjaar van 1945 als boordschutter op een tank tegen de Duitsers. Maar hoe hij precies gestorven is, was niet bekend.

Dat veranderde toen de familie van Elam niet alleen foto's naar Mans stuurde maar ook een brief. "Het was een brief aan zijn moeder, geschreven door een kameraad die vertelde hoe haar zoon gestorven was. Heel indrukwekkend."