Topadviseur Britse premier Johnson onder vuur om breken coronaregels

Topadviseur Dominic Cummings van de Britse premier Johnson ligt onder vuur omdat hij de coronaregels meerdere keren zou hebben overtreden.

Cummings reisde eind maart vanuit Londen 400 kilometer naar Durham in het noorden van Engeland om zijn ouders te bezoeken, onthulden The Guardian en The Mirror vanochtend. Volgens een woordvoerder van Johnson deed de adviseur dat omdat zijn ouders aanboden voor zijn vierjarige zoontje te zorgen. De vrouw van Cummings vertoonde coronasymptomen en hij vreesde zelf ook dat hij ziek zou worden.

Maar het bleef niet bij dat ene bezoek, schrijft The Sunday Mirror. Enkele weken later maakte Cummings dezelfde reis opnieuw, op het hoogtepunt van de corona-uitbraak in Groot-Brittannië op 19 april. En The Guardian voegt daar vanavond aan toe dat hij met Pasen ook in de buurt van Durham is geweest, in Barnard Castle, een populaire toeristische bestemming. De nieuwe onthulling lijkt niet te stroken met de uitleg van Cummings, schrijft de krant.

Oppositie eist aftreden

Volgens de Britse lockdownregels moeten mensen zo veel mogelijk thuisblijven en mogen ze alleen hun huis verlaten om bijvoorbeeld boodschappen te doen en lichaamsbeweging te krijgen. Geadviseerd wordt om geen familieleden op te zoeken. Ook moeten mensen met symptomen in isolatie gaan.

De oppositie in de Britse politiek is woedend en zegt dat Cummings de regels heeft overtreden. Labour wil een officieel onderzoek en de Liberal Democrats eisen het aftreden van de topadviseur. Maar premier Johnson en de Conservatieve Partij willen daar niets van weten. Meerdere ministers scharen zich achter Cummings, die het brein is achter de brexit-strategie van Johnson.

Journalisten posten voor woning Cummings

De topadviseur zelf ontkent iets fout te hebben gedaan. De pers verzamelde zich vanmiddag met camera's en microfoons voor zijn huis om opheldering te vragen. Toen Cummings werd gevraagd of hij zou aftreden, zei hij: "Natuurlijk niet."

Hij maande de journalisten om twee meter afstand te houden en maakte nog een snerende opmerking over de media en de uitslag van het brexitreferendum in 2016, die voor velen als een totale verrassing kwam: "Jullie hebben nu vast evenveel gelijk als toen met de brexit. Weten jullie nog hoe dat is gegaan?"

