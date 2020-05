Grote brand sloopauto's leidt tot overlast in Twente

Een grote brand bij een autosloopbedrijf in De Lutte heeft veel overlast veroorzaakt.

"Bij de brand in De Lutte komt veel rook vrij. Rook is altijd gevaarlijk. Blijf uit de rook", schrijft de brandweer op Twitter. "Geef hulpdiensten de ruimte. Kom niet kijken!! Blijf thuis."

De brand in het sloopbedrijf in het Twentse grensplaatsje ontstond aan het begin van de middag in "een hele grote stapel sloopauto's", zegt Marcel Kamphuis van de brandweer bij RTV Oost.

Door de vlagerige wind verspreidt de zwarte rook zich over een groot gebied, vooral richting Duitsland. In dat gebied liggen verschillende campings, waar de brandweer metingen heeft gedaan om te kijken in hoeverre er gevaarlijke stoffen in de rook zitten.

Na ongeveer twee uur is het sein brand meester gegeven.

Harde knallen

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op de website van dagblad Tubantia zegt een van de eigenaren van het bedrijf dat er wellicht iets is misgegaan bij werkzaamheden met een slijptol.

Bij de brand waren af en toe harde knallen te horen, mogelijk van airbags die openklappen. Gezien de grote omvang van het bedrijf verwacht de brandweer nog uren bezig te zijn met nablussen.