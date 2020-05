Koopzondag op Eerste Pinksterdag schrikt christelijk Elburg op

Hoewel de gemeenteraad in meerdergheid er fel op tegen is, zullen 23 winkels in Elburg op Eerste Pinksterdag open zijn.

"We willen een statement maken richting de lokale politiek", zegt Joop Zwart bij Omroep Gelderland. Hij heeft een kledingwinkel en is bestuurslid van de Winkel Vesting Elburg. "Zonder een tijdelijke koopzondag redden we het niet, dan vallen er straks meerdere winkels om."

Elburg is een oud vestingstadje op de Veluwe, aan de boorden van het Veluwemeer. Het is een toeristische trekpleister, maar ook een plaats waar de bevolking voor het overgrote deel zeer gelovig is. In de gemeenteraad hebben ChristenUnie, Algemeen Belang en SGP samen met het CDA een meerderheid.

ChristenUnie-fractievoorzitter Han Dickhof voelt niets voor een koopzondag op Eerste Pinksterdag. "Wij hebben een duidelijk standpunt ingenomen in ons verkiezingsprogramma. Daar zijn wij op verkozen, en ik zie op dit moment geen reden om van ons standpunt af te wijken", zei hij deze week.

De andere kant opkijken

"Ik begrijp dat wel, vanwege een deel van hun achterban", zegt Zwart. "Ik ben ook christen. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn winkel niet op zondag open zal gooien, ook al ben ik wel voorstander van keuzevrijheid. Maar dit jaar is bijzonder, en ook ik wil graag in deze crisistijd mijn winkel op zondag openen. Daarom is het nu tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid."

Niet alle winkels zullen op Eerste Pinksterdag open zijn. "Maar de ondernemers die dichtblijven, zijn wel solidair met ons", meent Zwart. Hij vindt dat de gemeente, die de kwestie maandagavond bespreekt, op 31 mei de andere kant moet opkijken en geen handhavers op pad moet sturen om winkeliers te beboeten. Overigens begint de koopzondag pas om 13.00 uur, ruim nadat de laatste kerkdienst is afgelopen.

Verantwoordelijk wethouder Arjan Klein was niet bereikbaar voor commentaar.