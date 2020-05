‘Alligator van Hitler’ op 84-jarige leeftijd doodgegaan in Moskou

Alligator Saturnus is gisteren door ouderdom in Moskou doodgegaan. Dat laat de Moscow Zoo weten. Volgens de Russische dierentuin is het een respectabele leeftijd, want in het wild worden deze Mississippi-alligators vaak maar tussen de dertig en vijftig jaar.

Saturnus werd rond 1936 geboren in Amerika en al snel gevangen en naar de dierentuin van Berlijn gebracht. In die periode werd het gerucht verspreid dat Saturnus het 'huisdier' van Adolf Hitler was.

De alligator zou deel uitmaken van de privécollectie van Hitler. Die bezocht regelmatig de Berlijnse dierentuin en vond het vooral leuk om bij Saturnus te kijken.

Eer om te verzorgen

Door bombardementen in november 1943 werd de dierentuin verwoest. Veel dieren kwamen daarbij om, maar Saturnus ontsnapte. Pas in 1946 werd hij gevonden door Britse soldaten, die hem naar Rusland brachten.

"Het was een eer om Saturnus 74 jaar lang te verzorgen", zegt Moscow Zoo op de Facebookpagina. "We hebben geprobeerd de alligator veel zorg en aandacht te geven. Hij was kieskeurig wat betreft zijn eten, herkende zijn vaste verzorger en hield van een massage met een bezem."