Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland op het coronavirus getest worden

Zelfs getest worden zonder klachten is straks in principe mogelijk, al benadrukt ook het ministerie dat dit geen zin heeft. De test die bij de GGD wordt afgenomen laat zien of je op dat moment besmet bent met het virus en niet of je eerder besmet bent geweest.

Je laten testen mag zo vaak als je wilt en kost niets. Alle kosten voor de GGD'en en laboratoria worden betaald vanuit het budget voor openbare gezondheidszorg en komen daarmee voor rekening van de staat.

De mogelijkheid om straks zonder tussenkomst van een bedrijfsarts of huisarts te bellen voor een afspraak is voor mensen met milde klachten. De GGD roept mensen met ernstige en acute klachten op om wel eerst de huisarts of ziekenhuis te bellen. Dat geldt ook voor zeer kwetsbare patiënten.

Een dag wachten

Bij een positieve testuitslag volgt twee weken thuisisolatie en een bron- en contactonderzoek. Dat gebeurt om te achterhalen waar de besmetting is opgelopen en met wie er nadien contact is geweest.

Er is per 1 juni voldoende testcapaciteit om dagelijks 30.000 tests af te nemen. Dit aantal is volgens berekeningen van het RIVM voldoende om iedereen met klachten te kunnen testen. Er wordt van uitgegaan dat tussen de 2 en 8 procent van de tests positief zal zijn er dus 600 tot 2400 bron- en contactonderzoeken per dag moeten volgen.

Als het heel druk wordt, kan het volgens De Gouw voorkomen dat iemand een dag moeten wachten om getest te worden.

Tweede golf voorkomen

Het testen van iedereen met klachten moet het ook mogelijk maken om sneller te sturen op nieuwe besmettingen. Om die reden wil het ministerie dat mensen zich bij klachten zo snel mogelijk melden voor een test. Wie klachten krijgt is immers gemiddeld een week eerder al besmet. Het is de bedoeling dat door het testen nieuwe brandhaarden snel in beeld komen.

In gesprek met de NOS noemt de hoofdmodelleur van het RIVM het testen en opsporen van nieuwe besmettingen bovendien cruciaal om een tweede golf in het najaar te voorkomen.