Zomervakantie in de EU: getouwtrek om toeristen is begonnen

Met wie moet Nederland een bondje smeden?

Belgische media meldden dat onze zuiderburen mikken op een corridor met Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. De minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, zou inmiddels eerste gesprekken met die landen hebben gevoerd over het gecoördineerd openen van de grenzen. Hij verwacht daar midden juni meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Hoe in Nederland over die mogelijke reisbubbel wordt gedacht is nog onduidelijk. Premier Rutte hoopt 'binnenkort' meer te kunnen zeggen over de zomervakantie, maar voorlopig geldt voor alle landen nog een negatief reisadvies: code oranje, alleen afreizen indien strikt noodzakelijk.

Volgens Rutte moet eerst antwoord komen op drie vragen: wat andere EU-landen gaan doen, wat de risico's daar zijn en tenslotte of er beperkende maatregelen moeten komen voor Nederlanders die terugkeren van vakanties.

Onduidelijkheid

Een antwoord vinden op de eerste van Rutte's vragen is al lastig. Europa hangt als een lappendeken van verschillende reisbeperkingen aan elkaar en inzichten veranderen met de week.

Neem bijvoorbeeld het populairste vakantieland ter wereld: Frankrijk. Jean-Bapitse Lemoyne, staatssecretaris van toerisme, waarschuwde vorige week nog dat Frankrijk het deze zomer "vrijwel zeker zonder buitenlandse toeristen moet stellen".

Daar kwam hij een paar dagen later in een interview met NOS op terug: "Ik zou heel graag tegen Nederlanders, ook die met een tweede huisje in Frankrijk, willen zeggen: u bent weer welkom." Wanneer en waar is onduidelijk, al wordt vermoed dat Frankrijk opgedeeld zal worden in virusvrije 'groene' en risicorijke 'rode' zones.

Ook in Spanje veranderen inzichten. Een maand geleden durfde de regering van het zwaar getroffen land nog nauwelijks over een herstart van het buitenlands toerisme te praten, maar inmiddels liggen de eerste plannen klaar. Minister van Transport José Ábalos zegt uiterlijk eind juni de grenzen te willen openen.

Concrete plannen moeten nog worden gepresenteerd. Desondanks zijn de hoopgevende woorden van de minister een enorme opsteker voor de toeristische sector in het land, die goed is voor 12 procent van het BBP.

Langzaam lijkt er voor de vakantieganger wel steeds meer mogelijk te worden komende zomer. Het getouwtrek om toeristen is in ieder geval begonnen.